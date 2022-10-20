Son dakika haberleri... Polis, ölümün kıyısından çekip aldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde kendini köprüden atmak isteyen alkollü genç ikna olmayınca, polis memuru tarafından çekilerek kurtarıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde kendini köprüden atmak isteyen alkollü genç ikna olmayınca, polis memuru tarafından çekilerek kurtarıldı. Olay, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Polise, Çetinkaya Köprüsü'nde bir şahsın intihar edeceği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sivil ekipler, köprünün demir korkulukları arkasında alkollü halde bulunan A.A.'yı (22) ikna etmeye çalıştı. Polislere "Yaklaşırsanız kendimi aşağı atarım" şeklinde bağıran alkollü gence sakin bir şekilde konuşarak yaklaşan Asayiş Büro Amirliğinde görevli sivil polis memuru, gencin bir anlık boşluğundan yararlanarak onu kollarından yakaladı. Genç, olay yerinde bulunan diğer polislerin de yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Ölümün kıyısından alınan genç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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