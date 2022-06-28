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Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavan, uyuşturucu deposu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavan, uyuşturucu deposu çıktı Uyuşturucuyu karavanın mutfak kısmına gizlemişler Kocaeli'de polis ekipleri tarafından karavanda yapılan aramada, aracın mutfak kısmına zulalanmış vaziyette 200 bin uyuşturucu hap ve 20 kilo esrar ele geçirildi.

- Polis ekiplerinin şok baskın yaptığı karavan, uyuşturucu deposu çıktı

Uyuşturucuyu karavanın mutfak kısmına gizlemişler

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından karavanda yapılan aramada, aracın mutfak kısmına zulalanmış vaziyette 200 bin uyuşturucu hap ve 20 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri karavanda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği ile birlikte karavanda detaylı aramalar yaptı. Yapılan aramalarda, aracın

mutfak kısmına zulalanmış vaziyette 67 kilogram 434 gram gelen 200 bin ecstasy hap, 20 kilogram 540 gram takoz esrar ve bir paket kenevir tohumu ele geçirildi. Olaya ilişkin O.P. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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