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Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden uyarı görselleri

Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden uyarı görselleri

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekipleri tarafından boğulma, düğün veya toplu etkinliklerde silah atma olaylarının önlenmesine yönelik olarak hazırlanan görsel uyarılar, kentin farklı noktalarında gösterime sunuldu.

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından boğulma, düğün veya toplu etkinliklerde silah atma olaylarının önlenmesine yönelik olarak hazırlanan görsel uyarılar, kentin farklı noktalarında gösterime sunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis ve halk ilişkilerinin geliştirilmesi ile toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede özellikle yaz aylarında artan boğulma, düğün veya toplu etkinliklerde silah atma olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan görsel uyarıları içeren kısa metrajlı film çalışması, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve kavşaklar üzerinde bulunan çeşitli kurum veya kuruluşlara ait LED ekranlarda gösterime sunuldu. Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu iş yerlerine de afişler asıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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