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Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden tombala operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Polis ekiplerinden tombala operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tombala oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Odunpazarı bölgesinde bulunan bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 5 şüpheli suç üstü yakalandı. Polis ekipleri 5 şüpheliye toplamda 9 bin 95 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, kumar oyununa konu olan 900 lirayı da ele geçirdi. Ekipler, yakalanan O.B'ye ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan işlem yaptı. İşletme zabıta ekiplerince mühürlendi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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