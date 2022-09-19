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Son dakika haberleri | Polis 24 gram eroin ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Polis 24 gram eroin ele geçirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta 24 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta 24 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 6 paket halinde 24 gram eroin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.D.K., F.Ç. ve M.Ç., gözaltına alındı. Şahıslardan A.D.K., hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, diğer 2 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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