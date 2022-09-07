Son dakika 3. sayfa: "Seyit Dilsöz" kod adlı PKK'lı terörist Fırat S. İstanbul'da yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre "Seyit Dilsöz" kod adlı PKK'lı terörist Fırat S. İstanbul'da yakalandı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, "Seyit Dilsöz" kod adlı terörist Fırat S. yakalandı. "Seyit Dilsöz" kod adlı PKK'lı terörist Fırat S. İstanbul'da yakalandı İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, "Seyit Dilsöz" kod adlı terörist Fırat S. yakalandı. Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bölücü örgüt üyesi 1 teröristin daha izine ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen emniyet ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran 2022'de Lice'nin Mehmedil mezrası kırsalında yer gösterme ve keşif çalışmalarında ele geçirilen dokümanlardan yola çıkarak "Seyit Dilsöz" kod adlı Fırat S. adlı PKK/KCK üyesinin İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaştı. 4 ay önce gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanlar üzerinde yapılan incelemede, teröristin saklandığı adres tespit edildi. Örgüt üyesinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, Fırat S. gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesine getirilen "Seyit Dilsöz" kod adlı Fırat S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. PKK/KCK şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman İstanbul Fırat PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: 'Seyit Dilsöz' kod adlı PKK'lı terörist Fırat S. İstanbul'da yakalandı - Haberler

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