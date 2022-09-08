Son dakika haber: Pencereyi levyeyle açtı, telefonları çalıp kaçtı: O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de bir evin arka cephesindeki pencereyi levyeyle açarak içeri giren hırsız, içerideki 4 cep telefonunu çaldı. Arnavutköy'de bir evin arka cephesindeki pencereyi levyeyle açarak içeri giren hırsız, içerideki 4 cep telefonunu çaldı. Aynı yerden çıkan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay geçtiğimiz Cuma saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta gezen hırsız, bir evin arka cephesindeki pencereyi levyeyle zorlayarak açtı. İçeri giren hırsız, odadaki 4 cep telefonunu çaldı. Kısa süre sonra aynı pencereden kaçan hırsız ortalıktan kayboldu. Hakkında birden fazla şikayet olan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen şüpheli Aydın Y. kısa sürede yakalandı. (Batuhan Toprak /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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