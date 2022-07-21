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Son dakika haberleri... Patlayan trafo yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Patlayan trafo yangın çıkardı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde patlayan trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde patlayan trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Preveze Caddesi Merkez Mahallesi'nde bulunan trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama oldu, daha sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine itfaiye, polis, SEDAŞ ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olaya tanıklık eden vatandaş, "İçerdeydik, bir anda 'pat pat' diye sesler gelmeye başladı. Deprem oluyor sandım ışıklar kesildi, dışarıya koşarak çıktık. Trafonun yandığını gördük" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gölcük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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