Son dakika haberleri! Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haberleri: Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ta kent merkezinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede parmaklıkları aşmak isteyen bir kedi dengesini koruyamayarak demir parmaklıklara saplandı. Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kediye su ve süt verdi. Kedi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt İtfaiye Sivas kedi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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