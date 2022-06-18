Son dakika haberleri... Park halindeki tır alev topuna döndü, lastikler bomba gibi patladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Park halindeki tır alev topuna döndü, lastikler bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Park halindeki tır alev topuna döndü, lastikler bomba gibi patladı

Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de park halindeki tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü.

Büyükçekmece'de park halindeki tır bir anda tutuşarak alev topuna döndü. Lastikleri bomba gibi patlayan tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Büyükçekmece-Çatalca yolu üzerinde park halindeki tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki tır henüz bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün tırın tamamını kapladı. Yanan tırın bomba gibi patlayan lastikleri mahallede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, yanan tır kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title