Son dakika haberleri... Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında parçalanan otomobilden sürücü sağ çıkarken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı sahibi Refik İnce (51), arıza yapan terazisini tamire götürmek için 55 RN 720 plakalı Tofaş marka otomobili ile yola çıktı. Otomobilin koltuğunda bulunan terazi seyir halindeyken düştü. Teraziyi düştüğü yerden kaldırmaya çalışan sürücü, yolda duran Ali Paşa Kazmazoğlu'nun kullandığı 55 D 0552 plakalı 2 No'lu Dolmuş Hattı aracına arkadan çarptı.

Çarpma sonucu parçalanan otomobilden hafif yaralı olarak çıkan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa