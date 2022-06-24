Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı

Son dakika haber... Samsun Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabıcıdan para çalan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabıcıdan para çalan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Samsun Yabancılar Çarşısı'nda bulunan Serkan Aksoy'a ait ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı dükkanına gelen iki kişiden biri gözcülük yaptı, diğeri ise masanın çekmecesindeki bin lira parayı çaldı. İş yeri sahibinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek hırsızlık yapan zanlılar, kayıplara karıştı.

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayına karışan 16 yaşındaki F.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan F.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title