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Son dakika haberleri! Panayırda yangın paniği

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Panayırda yangın paniği

Son dakika habere göre Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı'nın açılış törenine gondolda çıkan yangın damgasını vurdu.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı'nın açılış törenine gondolda çıkan yangın damgasını vurdu.

Panayır etkinlikleri çerçevesinde festival alanına kurulan gondol, açılış sırasında bir anda alev aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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