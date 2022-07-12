Son dakika haberleri: Pamukkale'de anız yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Pamukkale'de anız yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Pamukkale'de anız yangını

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ören yerine yakın noktada çıkan anız yangınında zeytinlik arazi zarar gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ören yerine yakın noktada çıkan anız yangınında zeytinlik arazi zarar gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arazide yangın çıktı. Kuru otların ve anızlarında yoğun olduğu alanda çıkan ve ören yerine yakın olan yangın hızla büyüdü. Alevler bir süre sonra zeytinlik alana da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri vatandaşlarla beraber yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren zorlu mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title