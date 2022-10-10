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Son dakika haberleri... Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 700'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 700'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 700'e, yaralı sayısı 12 bin 867'ye yükseldi.

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 700'e, yaralı sayısı 12 bin 867'ye yükseldi.

Pakistan'da haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketindeki can kaybının bin 700'e, yaralı sayısının ise 12 bin 867'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 632'sinin çocuk, 340'ının ise kadın olduğu kaydedilen açıklamada, Sind eyaletinde 747, Belucistan eyaletinde 336, Hayber Pahtunhva eyaletinde 308 ve Pencap eyaletinde 221 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 2 milyon 48 bin 789 evin yıkıldığı, en az 1 milyon 100 bin hayvanın telef olduğu aktarıldı.

Sel felaketinin Pakistan'a vereceği zararın 40 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın sel felaketinin Pakistan ekonomisine 40 milyar dolar zarar vereceğini ve yaklaşık 9 milyon Pakistanlının sel nedeniyle yoksulluk yaşayacağını tahmin ettiğini aktardı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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