Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı - Haberler

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Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre - Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı Pakistan'ın Karaçi kentinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bombalı saldırılar devam ediyor. Son bir hafta içinde ikinci bombalı saldırının düzenlendiği kentteki Bolton Market semtinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada çok sayıda aracında hasar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde 12 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır toplam 13 kişi de yaralanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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