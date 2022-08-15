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Son dakika haberleri... Pakistan'da deri fabrikasında yangın

Son dakika haberleri... Pakistan'da deri fabrikasında yangın

Son dakika haberler... Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir deri fabrikasında yangın çıktı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir deri fabrikasında yangın çıktı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Sialkot kentindeki bir deri fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, yangının fabrikadaki bir kısa devre nedeniyle çıktığını ve alevlerin binanın 4 katına da yayıldığını aktardı. Fabrikada yangına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını aktaran yetkililer, zararın milyonlarca Pakistan rupisi olduğunu ifade etti.

Fabrikadaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, fabrikanın uzun süredir devam eden yangın nedeniyle çökebileceği uyarısı yapıldı. - KARAÇİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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