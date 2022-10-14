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Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı üniversiteli Melisa hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Otomobilin çarptığı üniversiteli Melisa hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisi Melisa Edik kurtarılamadı.

Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisi Melisa Edik kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki Melisa Edik adlı genç kız yaklaşık 15-20 gün önce üniversite eğitimi için gittiği Mersin'de yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve 1 haftadır hastanede yaşam mücadelesi veren Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melisa Edik hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden genç kızın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dörtyol Mersin Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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