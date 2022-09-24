Son dakika haberleri | Otomobil yayaya çarptı! 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Muratlı-B.Karıştıran yolu 1. kilometre üzerinde bir beton işletmesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri | Otomobil yayaya çarptı! 1 ağır yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.