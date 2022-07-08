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Son dakika haberleri | Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haberleri: Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 06 ADG 356 plakalı otomobil ile kavşaktan hayvan pazarına dönmeye çalışan Mehmet İ. yönetimindeki 19 SE 410 plakalı büyükbaş hayvan yüklü traktör çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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