Son dakika haberleri... Aksaray'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri
Edinilen son dakika haberine göre Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Fatih D. (30) idaresindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde Mithat A. yönetimindeki 07 GKE 78 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanındaki Serkan A'nın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - 3. Sayfa