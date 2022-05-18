Otomobil, römorklu yol bakım aracına çarpıp takla attı: 6 yaralı - Haberler

Kocaeli'de seyir halindeki bir otomobil, römorklu otoyol trafik aracına çarparak takla attı. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Tünel 2 ve Tünel 3'ün arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ESE 275 plakalı otomobil römorklu otoyol bakım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü ve 5 yolcu olmak üzere 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yol bakım aracında ise yaralı olmadığı ve tüneldeki çalışmalarının bitmesinin ardından kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Taşören-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa