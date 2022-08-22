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Son dakika haberleri... Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.B. idaresindeki 02 ABH 772 plakalı otomobil, Karaziyaret Mahallesinden Küçük Sanayi Sitesi kavşağı istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden A.B'nin kullandığı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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