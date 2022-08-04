Kocaeli haberi: Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 41 P 1182 plakalı servis minibüsü ile Ö.B'nin kullandığı 34 HL 8704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Ö.B, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3. Sayfa AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

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