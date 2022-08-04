Kocaeli haberi: Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli haberi: Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

Kocaeli haberi: Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 41 P 1182 plakalı servis minibüsü ile Ö.B'nin kullandığı 34 HL 8704 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü Ö.B, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

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