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Son dakika haberleri... Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haberleri... Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Ahmet K., idaresindeki 02 ABC 699 plakalı otomobil ile Uğur D., idaresindeki 02 AAF 944 plakalı minibüsle eski Zey Caddesi ile 2.Çevre yolunun kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Zeliha K., Kadir K., Zeliha D., Nida A., Sevim D., ve Yusuf D., yaralandı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç ise olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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