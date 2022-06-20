Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 46 E 9555 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Ç.Ş., idaresindeki 02 EF 915 plakalı otomobille, Gölbaşı ilçesi Karabahsili Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ç.Ş. ile araçta bulunan H.Ş., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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