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Son dakika haberleri... Otomobil ikiye bölündü: 1'i ağır 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Otomobil ikiye bölündü: 1'i ağır 4 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı.

Otomobil ikiye bölündü: 1'i ağır 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Navruz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada 38 AK 868 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen 58 BM 159 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tofaş iki parçaya ayrıldı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tofaş Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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