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Son dakika haberleri... Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da sağanak yağışta otobanda ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bursa'da sağanak yağışta otobanda ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Arkada seyreden ve video kaydı yapan sürücünün radyoda dini sohbet dinlerken ölümden söz edildiği anda önünde seyreden aracın bariyerlere çarpması dikkat çekti.

Kaza, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Orhangazi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı, ardından metrelerce savrularak durabildi. Yaşanan kaza anı tesadüfen video kaydeden bir başka sürücünün kamerasına yansıdı. İlginç olayda cep telefonu ile çekilen görüntülere sürücünün dinlediği radyoda ölümle alakalı konuşulan sohbet programından kesitler yansıdı. Şans eseri kazada kimseye zarar gelmezken, otomobil hasar aldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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