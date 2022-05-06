Son dakika haberleri! Osmaniye polisi suça ve suçluya geçit vermiyor

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye polisi tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Nisan ayında yapılan denetimlerde gözaltına alınan 649 şahıstan 69'u tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirmek amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik Nisan ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Bir aylık denetim ve operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 649 şahıstan 69'u tutuklanırken 11 adet av tüfeği ile 23 adet tabanca ele geçirildi.

Denetim ve operasyonlarda 3 adet çalıntı araç, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet tüfek fişeği, 21 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca şarjörü, 89 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet bıçak, 2 adet satır, 1 adet kılıç, 5 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı akü, 1 adet çalıntı televizyon, 4 adet okey takımı, 1315 lira kumar parası, 41 adet Hint keneviri, 36 adet çeşitli markalarda uyuşturucu hap, 12,43 gram bonzai, 12,02 gram eroin, 62,37 gram metamfetamin, 10,37 gram kenevir tohumu, 11,68 gram kubar esrar ile 3,89 gram esrar ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa