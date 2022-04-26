Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

KADİRLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 18-25 Nisan tarihleri arasında 23 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 16.72 gram esrar, 115.77 gram metamfetamin, 1.31 gram bonzai, 4 kök Hint keneviri, 81 adet sentetik ecza, 5 adet captagon, 1 adet hassas terazi ile 3 bin 320 TL para ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa