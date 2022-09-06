Son dakika haberi... Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Osmaniye'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 DY 441 plakalı otomobil seyir haindeyken aynı yönde seyreden O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan A.K. isimli şahıs yol kenarına savrulurken yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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