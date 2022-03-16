Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Osmaniye'de, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde Suriye'de bulundukları süre içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren şahısların belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu O.S., A.H ve Z.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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