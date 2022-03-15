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Son dakika haberleri! OSB davasına basın sansürü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! OSB davasına basın sansürü

Son dakika haberler... Kamuoyunda 'OSB davası' olarak bilinen ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile beraberindeki yöneticilerin yargılandığı duruşmaya gazeteciler alınmadı.

KAYSERİ (İHA) - Kamuoyunda ' Osb davası' olarak bilinen ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile beraberindeki yöneticilerin yargılandığı duruşmaya gazeteciler alınmadı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 13.30'da başlayacak olan duruşma önceki duruşmaların sarkmasından dolayı saat 14.30 da başlarken mahkeme salonuna basın mensupları alınmadı. Basın mensuplarının duruşmaya alınmaması sebebiyle haberile ilgili ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılamıyor.

Duruşmaya giren taraflardan duruşmanın 30 Haziran saat 13.00'e ertelendiği öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, OSB, 3. Sayfa, Haberler

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