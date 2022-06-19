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Son dakika haberleri: Ortaca'da ev yangını: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Ortaca'da ev yangını: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangında engelli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir evde çıkan yangında engelli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Yangın Ortaca'nın Çaylı Mahallesi 409 sokakta bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tek katlı evde başlayan yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürürken ev küle döndü. Yangın esnasında evde olduğu tespit edilen engelli Mehmet Ali Çabuk yanarak hayatını kaybetti. Çabuk'un akrabaları ile birlikte kaldığı ancak akşam akrabalarının misafirliğe gittiği ve yalnız kaldığı sırada evde yangın çıktığı öğrenildi. Çabuk'un cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmine edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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