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Son dakika haberleri... Ortaca'da çatı katı yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Ortaca'da çatı katı yangını

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın bir evin çatı katını küle çevirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın bir evin çatı katını küle çevirdi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y.'ye ait evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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