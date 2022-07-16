Son dakika haber | Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü Polisler bu defa orman yangınını engelledi Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, polisler tarafından büyümeden söndürüldü. Otluk alanda çıkan yangın polislerin erken müdahalesiyle söndürüldü Polisler bu defa orman yangınını engelledi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, polisler tarafından büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde çıktı. Mahallenin bitişiğindeki ormanlık alanda kuru otlar ve çalılıkların tutuşmasıyla başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşamadan bölgeye giden polis ekipleri, alevlere müdahale etti. Polisler, alevlerin arasına dalarak kürekle yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin ilerlemesini engelleyen polislere vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak yardım etti. Yangın kahraman polislerin büyük gayreti sonucu büyümeden söndürüldü. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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