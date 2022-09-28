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Son dakika haberleri! Orman yangınında hasar tespiti tamamlandı, 14 hektar alan zarar gördü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Orman yangınında hasar tespiti tamamlandı, 14 hektar alan zarar gördü

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da çıkan orman yangın tamamen söndürülürken, olayda zarar gören alan miktarının ise 14 hektara yükseldiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangın tamamen söndürülürken, olayda zarar gören alan miktarının ise 14 hektara yükseldiği belirtildi.

Yangın dün öğle saatlerinde Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Işıklar ormanı diye adlandırılan bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ile havadan müdahale edilirken, arazöz ve itfaiye araçları ile yangın söndürme çalışması sürdürüldü. Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 14 hektarın zarar gördüğü ortaya çıkarken, olayda çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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