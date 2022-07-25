Son dakika haberleri | Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, "biz değiliz" dediler Son dakika haberler... Adana'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adana'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye giriş yapan ve şu anda çeşitli işlerde çalışan İ.H. (45), H.A. (34), S.A. (26) ve H.E.F.'nin (22) Suriye'de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti. 22 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. H.E.F. ve S.A.'nın örgüt içerisinde çekilmiş silahlı fotoğrafları ortaya çıkarken, zanlıların fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 4 zanlıdan İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., H.A. ve H.E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye Adana PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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