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Havalandırma boşluğunda yangın: 4 çocuk dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, Burunucu Mahallesi Ali Baba Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda meydana geldi. İddiaya göre, havalandırma boşluğuna yanıcı bir maddenin atılması sonrası tutuşan kağıt parçaları bir anda alev almaya başladı. Dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112'ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundaki yangına müdahale etti.

4 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında binanın üst katında bulunan 4 çocuk çıkan dumanlardan etkilendi. Yapılan ilk müdahale sonrası çocuklara oksijen verilmesinin ardından ailelerine teslim edildi. Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ümit Güngör - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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