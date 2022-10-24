Son dakika haberleri! Okul çıkışı çatışmanın ortasında kalan öğrencilerin panik anlar kamerada: 1 öğrenci öldü, 10 yaralı

Okul çıkışı çatışmanın ortasında kalan öğrencilerin panik anlar kamerada: 1 öğrenci öldü, 10 yaralı

Çatışmanın ortasında kalan öğrenciler dehşeti yaşadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken 3'ü öğrenci 10 kişi ise yaralandı. O dehşet anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Okullar bölgesi olarak adlandırılan Ceylanpınar ilçesi yolu üzerinde akraba iki gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlarını çeken taraflar birbirlerine ateş açtı. Öğrenciler de yaşanan silahlı çatışmaya okul çıkışı yakalandı.

Çatışmanın ortasında kalan 1 öğrenci öldü, 3 öğrenci ise yaralandı

Yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalan lise öğrencileri Sümeyye Yeten (16), Huzur Y. (13), Ömer Faruk Ç., ve Bünyamin Ş. mermilerin hedefi oldu. Yaralanan öğrenciler ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen öğrencilerden Sümeyye Yeten kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çatışmada ayrıca kavga eden her iki taraftan Ali D. (19), Mehmet D. (49), Hakkı D. (37), Ahmet D., Zeki D. (37), Hamza D. ve Suphi D.'nin de yaralandığı belirtildi. Bu yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet anları kamerada

Bindikleri servis aracı çatışmanın ortasında kalan öğrenciler de büyük bir korku ve panik yaşadı. Servis şoförü araçtakilerin zarar görmemesi için büyük bir çaba harcarken öğrenciler de korku içerisinde şoföre seslenerek bölgeden uzaklaşmasını istedi. Silah sesleri arasında servis aracını geri döndüren sürücü bölgeden uzaklaşmayı başarırken kavga ve öğrencilerin yaşadığı kurku ve panik saniye saniye kameralara yansıdı.

Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı

Kavga nedeniyle olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Polis havaya ateş açarak tarafları birbirlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.