Son dakika haberi: Nazilli'deki yangına müdahale sürüyor

Nazilli'deki yangına müdahale sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangınının söndürülmesi için hem karadan hem havadan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17: 30 sıralarında başlayan ve rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyüyen orman yangını için söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yol kesme çalışmaları da gerçekleştirirken, bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.