Son dakika haberleri | Nazilli'deki arazi yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi Alanaltı Eğrek mevkiinde Bülent Ö. ye ait arazide yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler arazideki yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa