Son dakika haberleri! Narkotik polislerinden okul ve kurs merkezlerinde eğitim 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde okul ve kurs merkezlerinde 329 katılımcıya eğitim verdi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde okul ve kurs merkezlerinde 329 katılımcıya eğitim verdi. Kastamonu Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitimlerini sürdürüyor. Ekipler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda, kurs merkezlerinde öğretmen, veli ve kursiyerlere eğitim verdi. Bu çerçevede, 12-17 Eylül tarihleri arasında toplam 329 kişiye eğitim verildi. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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