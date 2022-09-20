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Son dakika haberleri... Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de, narkotik ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Önleyici Narkotik Uygulaması yapıldı.

Kayseri'de, narkotik ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Önleyici Narkotik Uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı birbirinden başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Eğitim yılının başlamasıyla beraber uygulamaları da sıklaştıran ekipler, denetimlerini sürdürdü. "Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Mimarsinan Parkı'nda Önleyici Narkotik Uygulaması yapan ekipler, üst araması ve genel bilgi taraması sorgusu yaptı.

Uygulamanın önümüzdeki günlerde süreceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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