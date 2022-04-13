Müşteri olarak bindiği taksiyi böyle kaçırdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi kaçıran bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda takside bulunan müşteri büfeci ile tartıştı. Taksi sürücüsü ile müşterinin arkadaşı kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu arada müşteri 06 T 0192 plakalı taksiyi alarak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafında İ.D. isimli müşteri taksi ile birlikte Bala Abazlı Köyünde yakalandı. Taksiyi kaçıran İ.D.'nin arkadaşı Ö.Ş. ise sincan Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Taksi sürücüsü Erdem Duru, Plevne mahallesinden yolcu aldıklarını belirterek "Bahçe Caddesine gittik, iki kişi idiler, içlerinden birisi alış veriş yapmak istedikleri tekelci ile kavga etti. Yanındaki ile kavgayı ayırmaya çalışırken taksiyi alıp kaçtı. Polisi aradım" diye olayı anlattı. Duru, takside telsizin kayıp olduğunu da ifade etti.