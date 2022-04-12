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Son dakika haberleri... Muradiye'de iş yerinden ve kurumdan hırsızlığa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Muradiye'de iş yerinden ve kurumdan hırsızlığa gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesinde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olaylarının failini yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinde ve yanındaki çantada yapılan aramada çalıntı 6 adet telefon, 4 adet tablet, 1 adet şarj aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Muradiye, Hisarcık, Van, 3. Sayfa, Haberler

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