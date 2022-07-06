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Son dakika haber... Habere giden muhabirin hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Habere giden muhabirin hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde habere giden muhabirin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Habere giden muhabirin hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde habere giden muhabirin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel (25), 21 AAF 822 plakalı motosikletiyle habere gittiği esnada park halinde duran bir otomobile çarptıktan sonra yola savruldu. Ardından M.E.'nin sürücüsü olduğu 38 BY 865 plakalı aracın altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklenen Hamza Yüksel, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, muhabir Hamza Yüksel'in hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yüksel'in park halindeki araca çarptıktan sonra yola savrulduğu, ardından da arkadan gelen aracın altında sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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