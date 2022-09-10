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Son dakika haberleri! Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor

Son dakika haber: Muğla-Denizli il sınırında öğlen saatlerinde çıkan yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla- Denizli il sınırında öğlen saatlerinde çıkan yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla- Denizli il sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının bölgede etkili olan rüzgar ile birlikte Denizli Kale ilçesine bağlı Muslugüme, Künar ve Esenkaya Mahalleleri ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Esençay Mahallesi arasında devam ettiği öğrenilirken, şimdilik yerleşim yerlerine bir tehdidinin bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin yangına 11 helikopter, 9 uçak ile havadan 42 arazöz 6 su tankeri ile karadan müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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