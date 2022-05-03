Son dakika haberleri | MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - Haberler

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Son dakika haberleri | MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | MSB: 'Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.'

Son dakika haberleri... MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Taciz, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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