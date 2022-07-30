Son dakika haberleri | MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında... - Haberler

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Son dakika haberleri | MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında...

Son dakika haberleri | MSB: 'Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında...

Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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